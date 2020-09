Cena de pancadaria entre defesa do Hamburgo e adepto rival na Alemanha

A carregar o vídeo ...

O Hamburgo disse esta noite adeus à Taça da Alemanha, ao perder diante do Dynamo Dresden por 4-1, e a verdade é que o ambiente esteve longe de ser pacífico no final. Veja-se a reação do defesa Toni Leistner, que interrompeu a sua entrevista rápida pós-jogo para confrontar um adepto adversário que estava logo ali. Leistner provocou mesmo um momento de caos nas bancadas, até porque se meteu precisamente na toca do lobo, no meio dos fãs rivais...