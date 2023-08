Cena surreal nas Superbikes alemãs: há quem peça para piloto ser irradiado

A carregar o vídeo ...

A segunda corrida de Supersport 300, do campeonato alemão de Superbikes, ficou marcada por uma cena que está a chocar o mundo do motociclismo. Tudo aconteceu a sete voltas do final, quando o holandês Walid Khan, em plena luta pelo 3.º posto, decidiu esticar o braço para... travar a moto de um adversário. O checo Petr Svoboda foi a vítima deste incrível ato de irresponsabilidade, que leva muitos a pedir já a irradiação do piloto holandês da Freudenberg KTM - PALIGO Racing.