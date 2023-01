A carregar o vídeo ...

Uma partida de futebol de 7 na Guatemala entre Reds FC e Peronia, disputada em Canchas San Miguel Tinco, mostrou o pior lado do desporto. Um jogador do Peronia surpreendeu tudo e todos ao pontapear o árbitro do encontro, precipitando confrontos entre elementos das duas equipas, o que levou à suspensão do jogo.