Centenas de adeptos do Ath. Bilbao apoiam equipa antes da Taça do Rei: eufóricos e sem distanciamento

A final da Taça do Rei da época passada, entre a Real Sociedad e o Athletic Bilbao vai jogar-se no domingo, dia 3, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (20 horas). Esta sexta-feira, os adeptos despediram-se da equipa que partilhou para Sevilha esta manhã, ignorando as regras do distanciamento impostas atualmente por causa da pandemia de covid-19 [Vídeos Twitter]