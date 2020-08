A carregar o vídeo ...

A decisão comunicada por Lionel Messi de deixar o Barcelona neste mercado de transferências abalou o mundo do futebol. E nem todos os clubes interessados parecem ter capacidade financeira para resgatar o astro argentino. Os adeptos do Newell's Old Boys, clube argentino onde despontou para o futebol, saíram às ruas para apelar à emoção do craque do Barcelona. [Vídeo: Youtube]