Centenas de adeptos em euforia à chegada do FC Porto após jogo com o At. Madrid

O FC Porto defrontou o Atlético Madrid, esta quarta-feira, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terminou empatada a zero - com os dragões a verem um golo ser anulado já ao cair do pano -, e com centenas de adeptos a receber a equipa à chegada ao aeroporto do Porto já durante a madrugada (Vídeo: Twitter)