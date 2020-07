A carregar o vídeo ...

Os adeptos do FC Porto não puderam concentrar-se junto ao P1 do Estádio do Dragão, devido a um perímetro policial montado ao redor do reduto portista, mas nem por isso viraram costas à equipa. Para apoiar a comitiva portista antes da partida para a final da Taça de Portugal, cerca de 300 pessoas rumaram ao centro comercial Alameda para aguardar a passagem do autocarro.