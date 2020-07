A carregar o vídeo ...

O FC Porto pode sagrar-se, esta quinta-feira, campeão nacional da Liga NOS, e cientes dessa possibilidade, centenas de adeptos azuis e brancos estiveram presentes na saída do autocarro da equipa do Estádio do Dragão, em direção a Tondela. Não faltou apoio à equipa de Sérgio Conceição.