Centenas de motards na chegada do corpo de Paulo Gonçalves ao aeroporto do Porto

O piloto português Paulo Gonçalves faleceu no passado dia 12, durante a 7.ª etapa do Dakar, aos 40 anos. O motard sofreu o acidente fatal no quilómetro 276 da especial da prova realizada na Arábia Saudita. O corpo do piloto chegou esta quinta-feira a Portugal e o funeral realiza-se amanhã, às 16 horas, em Gemeses, freguesia do concelho de Esposende de onde 'Speedy Gonçalves' era natural. No aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, estavam centenas de motards à espera para seguir o cortejo fúnebre e prestar mais uma homenagem ao piloto