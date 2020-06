A carregar o vídeo ...

Na noite de São João também se proibiram as festividades em Espanha, devido à pandemia, as praias foram encerradas mas a sul do país, em Cádiz, centenas de jovens contornaram a proibição e foram para a praia. Até que chegou a polícia e todos se puseram em fuga, com medo das multas... (Vídeo Twitter)