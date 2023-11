Central do Botafogo após nova derrota: «Pressão? A minha filha estava nos cuidados intensivos há uns dias...»

A carregar o vídeo ...

O Brasileirão ficou, esta segunda-feira, ao rubro depois da derrota do Botafogo diante do Vasco da Gama (1-0) , que relançou mais do que nunca a luta pelo título. No final da partida, o central Philipe Sampaio foi questionado acerca da pressão vivida no plantel do Fogão, mas assegurou que os jogadores continuam a sentir "prazer e satisfação" no trabalho. (: TNT Sports Brasil)