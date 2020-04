A carregar o vídeo ...

Boa disposição no meio do pesadelo. Cristina Ferreira partilhou este sábado no seu Instagram imagens gravadas no Centro de Saúde das Caldas da Rainha. A apresentadora tem deixado diariamente desafios e este parece ter sido concluído com sucesso. "Bom trabalho. Juntos", escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação.