CEO do Botafogo revela investimento em App que promete integrar todas as tecnologias que o adepto precisa

As novas tecnologias no futebol estão, cada vez mais, a ser adotadas a nível mundial e o reconhecimento facial é uma delas, até pela segurança que transmite tanto a nível de infraestrutura como a nível do adepto. Thairo Arruda, CEO do Botafogo, esteve presente no Thinking Football Summit e explicou como a implementação da tecnologia pode ser "tudo o que o adepto precisa".