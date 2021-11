Cerca de meia centena de adeptos receberam comitiva do FC Porto em Liverpool

A carregar o vídeo ...

A comitiva do FC Porto já se encontra hospedada numa unidade hoteleira no centro de Liverpool, onde esta quarta-feira irá defrontar os reds em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. A aguardar a chegada da comitiva liderada pelo presidente Pinto da Costa ao hotel estavam cerca de 50 adeptos portistas e fãs de alguns jogadores do FC Porto. À saída do autocarro, Mbemba parou para distribuir alguns autógrafos, com Pepe a ser o jogador mais saudado pelos adeptos que aguardavam a chegada dos jogadores azuis e brancos. Marchesín também esteve à conversa com um adepto que vestia uma camisola da Seleção mexicana, mas não distribuiu autógrafos. [Vídeo: RECORD]