Os rivais FC Porto e Sporting ficaram com a tarefa de defender o estatuto dos grandes ao lado dos ‘outsiders’ Arouca e Académico de Viseu, duas equipas que fintaram as previsões e conseguiram trilhar um percurso notável na prova. Chaínho, uma cara bem conhecida do futebol português, defende: "A Allianz Cup é uma prova diferente".