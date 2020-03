Chamaram-lhe de tudo: Jesse Lingard insultado à entrada do autocarro do Manchester United

A carregar o vídeo ...

O Manchester United derrotou o Derby County,, na Taça de Inglaterra e no final da partida um grupo de adeptos insultou Jesse Lingard quando o médio se preparava para entrar no autocarro dos red devils. Ainda não se sabe se os adeptos em causa eram apoiantes do Manchester United, mas de qualquer forma o clube já abriu uma investigação, pois ao que parece também terão havido insultos racistas. (Vídeo Twitter)