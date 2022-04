‘Chapelada’ de Hugo Firmino conserva liderança na Liga da Arménia

A carregar o vídeo ...

Uma ‘chapelada’ monumental do português Hugo Firmino, ex-Cova da Piedade, conservou a distância de quatro pontos que o Pyunik detém na liderança da Liga da Arménia sobre o Ararat. As duas equipas encontraram-se ontem em Yerevan, no terreno do 2.º classificado, e registaram um empate 1-1, que deixa a equipa do português em boa posição para conquistar o título, quando faltam disputar seis jornadas na competição. Firmino abriu o marcador aos 63 minutos do encontro, aproveitando um mau passe de um defesa contrário para, de primeira, fazer a bola passar sobre o guarda-redes, que nada podia fazer para travar o remate inspirado do luso-angolano.