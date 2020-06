Charles Leclerc passeou o Ferrari SF1000 nas ruas de Maranello

A carregar o vídeo ...

Charles Leclerc protagonizou na manhã desta quinta-feira um momento raro nas ruas de Maranello, onde se localiza o quartel general da Ferrari. Numa ação promovida pela marca italiana para assinalar o regresso à atividade após a paragem devido à pandemia, o piloto monegasco acordou os habitantes com o barulho do Ferrari SF1000 e percorreu cerca de dois quilómetros desde a fábrica da equipa até à pista de Fiorano, onde já decorrem os últimos testes da Ferrari para o início do Mundial de Fórmula 1 no primeiro fim de semana de julho, na Áustria . [Vídeo: Twitter Ferrari]