A carregar o vídeo ...

Charlie Adam, médio-centro do Reading, não tem dúvidas que as lesões que o ex-jogador do Benfica Bojan Krkic e o extremo do Sporting Jesé Rodríguez contraíram nas passagens de ambos pelo Stoke City deitaram por terras as "carreiras brilhantes" que tinham pela frente. [Vídeo: Omnisport]