Chaves apresentou equipamento principal no dia da Cidade

A carregar o vídeo ...

O Chaves apresentou esta sexta-feira, dia da cidade, o equipamento principal que vai ser utilizado neste regresso ao primeiro escalão do futebol nacional. "Tal como os dois anteriores já apresentados, este equipamento retrata obras do pintor flaviense Nadir Afonso, um nome grande da cultura portuguesa, que remete automaticamente para Chaves, a sua cidade natal", esclarece o clube. O equipamento vai estar, a partir de amanhã, à venda na GD Chaves store no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.