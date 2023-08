A carregar o vídeo ...

Depois do vídeo de apresentação do Grande Prémio de Miami , a Red Bull voltou a esmerar-se, agora para lançar o de Las Vegas. E uma vez mais com Checo Pérez a brilhar no papel de ator, tal como Chris Horner. Todo o enredo está incrivelmente bem pensado e é capaz de nos deixar agarrado ao ecrã durante todo o tempo!