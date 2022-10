'Cheers To All Fans': a campanha que assinala a igualdade de género no futebol

A carregar o vídeo ...

Criada pela Heineken, um dos patrocinadores da Liga dos Campeões, foi lançada recentemente a campanha 'Cheers to All Fans'., que que convoca todos os consumidores a ‘irem a jogo’ pela promoção da igualdade de género e a desmitificação do estereótipo de fã de futebol. Uma ativação da marca holandesa que surge na sequência dos mais recentes dados disponibilizados pela UEFA, que apontam para o facto de 4 em cada 10 fãs de futebol serem mulheres, que também irá abrir a possibilidade aos consumidores de ganhar prémios.



Para tal, terão de visitar um dos 12 espaços selecionados pela marca (nas regiões da Grande Lisboa, Porto, Guimarães e Braga) num dos dias de jogos da Champions - 4, 5, 11 e 12 de outubro - e participar no quiz. Os vencedores, participantes com o maior número de respostas corretas e no menor tempo possível, são premiados com uma rodada de cerveja Heineken para a sua mesa (1 por pessoa, até ao limite de 6 cervejas) e uma subscrição online da Eleven Sports com a duração de 1 mês.



Adicionalmente, no final da campanha, serão apurados os 3 primeiros classificados do ranking geral, com as pontuações mais altas de todas as ativações realizadas, que vão receber 3 bilhetes cada para um dos jogos das equipas portuguesas na fase de grupos da UEFA Champions League: Benfica-Juventus, Sporting-Eintracht e FC Porto-At. Madrid.



Eis os espaços selecionados:



Grande Lisboa: Crow’s Bar, Café Império (Alm. Reis), Lisbon Burguer House & Pizza, InSports bar, The Couch Sports Bar, Tailors – Copos e Petiscos, The George Pub;

Porto: Hard Rock Café Porto, Restaurante Astronauta, Canti;

Braga: Nova Bar – Esplanada;

Guimarães: CineCitta