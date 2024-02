A carregar o vídeo ...

Arturo Vidal regressou ao Chile e ao Colo Colo, clube de onde saiu há 17 anos, e foi apresentado de forma apoteótica. No estádio estavam 35 mil pessoas que viram o jogador aterrar de helicóptero no centro do revlado, para depois dar uma volta olímpica montado num cavalo, vestido ao estilo 'Rei Artur'... (Vídeo Twitter)