«Chego com muita motivação de fazer história aqui»: Abel Ferreira já está no Brasil

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira chegou esta segunda-feira ao Brasil para assumir o comando técnico do Palmeiras. "Peço desculpas porque estou muito cansado, foram dias muito intensos, fuso horário diferente, viagem de noite. Acima de tudo, chego com muita motivação de fazer história aqui. É um grande clube, com um grande elenco, uma grande academia, oferece todas as condições para um profissional ter sucesso. Um projeto que me seduziu", afirmou à chegada, revelando ainda estar presente no jogo de hoje Palmeiras-Atlético MG.