«Cheguei aqui doida para fazer xixi...»: adeptas do Cruzeiro e os WC sem portas no estádio do Atlético-MG

As adeptas do Cruzeiro mostraram-se muito indignadas com a decisão do Atlético-MG em mandar retirar, no dia do jogo entre as duas equipas (domingo), as portas das casas de banho da Arena MRV , depois do 'galo' ter sido informado que os adeptos do Cruzeiro planeavam destruir o setor onde acabariam por ficar instalados durante a partida. Nesse sentido, e questionadas acerca do sucedido, foram várias as mulheres que se revoltaram com a decisão, frisando ser uma "situação deplorável e humilhante". (: Twitter/Versus Esporte)