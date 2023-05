Cheias ameaçam circuito de Ímola: equipas da Fórmula 1 já foram retiradas do local

A carregar o vídeo ...

As equipas da Fórmula 1 que já se encontram em Ímola, para o GP de Itália de domingo, foram retiradas do circuito devido ao risco de inundação. As fortes chuvadas que nos últimos dias se têm feito sentir em Itália aumentaram o caudal do rio Santerno, que passa junto ao traçado, e o risco de cheias levou as autoridades a evacuarem o local. A proteção civil já acionou o alerta vermelho para a região. (Vídeo Twitter)