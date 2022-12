Cheias em Quarteira fazem muitos estragos e causam prejuízos

A carregar o vídeo ...

A chuva caiu de forma intensa este domingo e provocou inundações, em Quarteira, no Algarve. Os moradores relataram 15 minutos de precipitação forte e os prejuízos ainda estão por contabilizar. Na Rua Vasco da Gama uma garagem ficou alagada, tendo ficado submerso um veículo no seu interior. As previsões apontam para a continuação do mau tempo durante esta segunda-feira, em especial nos distritos de Faro, Setúbal e Beja, que estão sob aviso amarelo.