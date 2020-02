A carregar o vídeo ...

O Chelsea foi a mais recente 'vítima' da eficácia do VAR, ao ver esta segunda-feira, diante do Manchester United, dois golos serem-lhe anulados. Primeiro foi Kurt Zouma a ser 'tramado' devido a uma falta prévia de Azpilicueta e e depois foi Olivier Giroud a ser castigado por fora de jogo. No final, refira-se, os red devils venceram mesmo por 2-0...