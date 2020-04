Chhetri lembra conversa com Sá Pinto: «Disse-me que não era bom e que ia para a equipa B»

A carregar o vídeo ...

Sunil Chhetri foi reforço do Sporting na época 2012/2013 mas nunca se estreou pela equipa principal dos leões e fez apenas cinco jogos pela equipa B. Em declarações ao site da Superliga indiana, onde atuou nas últimas quatro épocas pelo Bengaluru, o avançado e capitão da seleção da Índia abordou a experiência no clube leonino e revelou uma conversa com o técnico Ricardo Sá Pinto logo após a primeira semana de treinos na pré-temporada que acabou por ditar o seu destino.