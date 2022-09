Chicharito arriscou penálti à Panenka... e correu mal

A carregar o vídeo ...

Chicharito Hernández, avançado mexicano dos LA Galaxy, esteve em destaque no empate (2-2) frente ao Sporting Kansas City... por bons e maus motivos: Apesar de ter apontado os dois golos do conjunto californiano, acabou por ficar mal na fotografia quando, no último minuto da partida, foi chamado à conversão de um penálti que poderia ter dado a vitória à sua equipa. O avançado procurou fazer uma maldade e rematar 'à panenka... mas não correu bem.