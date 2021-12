A carregar o vídeo ...

Chico Lamba foi o autor do golo que deu o triunfo ao Sportingno jogo com o Ajax e o consequente apuramento dos leões para os oitavos-de-final da Youth League. No final do encontro o jogador não podia estar mais feliz e destacou o coletivo: "Se há uma coisa que a nossa equipa tem é vontade."