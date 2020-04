Chilavert​ dá a receita para derrotar a Covid-19: este golaço do meio campo

A carregar o vídeo ...

Numa altura em que o seu Paraguai também vive um momento dramático por causa do coronavírus, José Luis Chilavert? decidiu recorrer à sua carreira de futebolista para lançar uma ideia quanto à forma como os políticos do seu país, nomeadamente o presidente Mario Abdo Benítez e o ministro da saúde Julio Mazzoleni, devem atuar. "Se tivermos como exemplo aquele golo que fiz ao Burgos, o Abdo e o Mazzoleni têm de fazer um igual e assim ganham essa batalha à Covid-19", atirou o antigo guardião, em declarações ao 'ABC Cardinal'. Quer isto dizer que, para ganhar esta luta basta fazer aquilo que o antigo guardião, conhecido pela sua apetência para os golos, fez quando atuava no Vélez.