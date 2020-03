Chiquinho lançou o desafio e Dyego tentou: «Não tem a mesma qualidade mas dei o meu melhor»

A carregar o vídeo ...

A cumprir um período de isolamento devido ao surto do coronavírus, os jogadores de futebol vão aproveitando para passar o tempo nas redes sociais, multiplicando-se em desafios em que obviamente a bola é o objeto comum. Os do Benfica, por exemplo, estão neste momento num desafio lançado por Chiquinho, no qual o objetivo é fazer uma série de toques sem deixar a bola cair. Dyego Sousa foi o primeiro a tentar e, apesar de ter feito boa figura, assumiu que o português tem outra qualidade. "Desafio aceite e executado, não com a mesma qualidade que a tua parceiro. Mas dei o meu melhor", escreveu o luso-brasileiro.