Chiquinho queixou-se de insultos racistas e Farense-Famalicão esteve interrompido: veja o momento

Aos 80' do Farense-Famalicão , o jogo foi interrompido durante cerca de cinco minutos depois de Chiquinho queixar-se de insultos racistas vindos da bancada do São Luís. O jogador famalicense dirigiu-se ao árbitro Hélder Malheiro e apontou para um adepto em concreto, que terá depois sido identificado pelas autoridades. O speaker do recinto teve mesmo de apelar à calma entre os presentes. "Somos pelo futebol e contra o racismo", declarou.