Chiquinho revela coleção de camisolas e lança desafio

A carregar o vídeo ...

Chiquinho mostrou nas redes sociais as muitas camisolas que vem acumulando ao longo da carreira. "Tenho tido o privilégio de viver grandes momentos no futebol e a minha coleção de camisolas faz parte dessas memórias. Tem sido um prazer partilhar o campo com estes colegas de profissão, cujas camisolas são, também, um símbolo das amizades que o desporto nos traz. Que venham muitas mais para a coleção", atirou, desafiando os fãs e amigos para mostrarem também as suas [Vídeo Instagram Chiquinho]