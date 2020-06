A carregar o vídeo ...

Numa fase em que o Mundo ainda está em choque com a morte de George Floyd - o afro-americano que morreu depois de um polícia branco lhe pressionar o pescoço com o joelho -, um apoiante de Donald Trump recriou a cena com um amigo num tom jocoso durante uma manifestação pacífica em New Jersey. (Vídeo Sky News/Twitter)