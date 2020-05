A carregar o vídeo ...

Os EUA registam quase 100 mil mortos por coronavírus - como assinala o New York Times na sua edição de hoje - mas as festas com centenas de pessoas continuam, sem o distanciamento social recomendada. Estas imagens são de uma festa que aconteceu no Lago de Ozarks, no Missouri, e estão a indignar o país.