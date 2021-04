Chocante: lutador canadiano perde dedo do meio durante combate

A carregar o vídeo ...

O lutador canadiano Khetag Pliev protagonizou esta quinta-feira um dos momentos mais chocantes dos últimos tempos no MMA mundial, quando durante o combate com Devin Goodale, no Cage Fury Fighting Championships, perdeu o dedo do meio após um golpe do adversário. O mais incrível de tudo foi que, mesmo sem o dedo, Pliev continuou a lutar e o combate apenas parou (com vitória atribuída a Goodale) quando o árbitro se percebeu que faltava algo na mão do lutador canadiano...



Note-se que o dedo do lutador foi recuperado e em seguida o lutador foi operado de urgência num hospital próximo da 2300 Arena, em Filadélfia.