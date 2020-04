Chocante: viajam com morto por covid-19 no carro e dizem que ele está a dormir

A carregar o vídeo ...

O caso aconteceu no Equador. Quatro homens transportaram num carro, rumo à Colômbia, o cadáver de uma pessoa que morreu com covid-19 fazendo-o passar por um passageiro que está a dormir. Queriam enterrá-lo no seu país natal, mas a polícia mandou-os parar. "Acordem-no", dizem os agentes, que acabaram por deter os ocupantes da viatura. (Vídeo Twitter)