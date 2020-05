Choque de realidade que vem de Itália: desconfinamento sem regras pode dar nisto

A carregar o vídeo ...

Pequenos gestos podem fazer com que tudo volte para trás. Menos uns centímetros, um delize, um abraço, uma palmadinha nas costas ou um cumprimento mais caloroso pode voltar a parar tudo. Esta é a mensagem de um vídeo que as autoridades da região italiana de Veneto fizeram passar, no sentido de tentar consciencializar as pessoas para os riscos de um desconfinamento descontrolado. (Vídeo YouTube)