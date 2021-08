Chris Froome confundido em França com um... cicloturista

A carregar o vídeo ...

Chris Froome pode ser um dos nomes históricos do ciclismo e um dos que mais vezes venceu o Tour (quatro), mas nem todos o reconhecem em França. Veja-se o caso desta jornalista da France 2, curiosamente o canal que transmite a principal prova de ciclismo do país (e provavelmente do Mundo), que no âmbito de uma reportagem sobre incêndios na zona de Massif de l'Esterel apelidou o britânico de... cicloturista. "Ninguém passa, nem mesmo este cicloturista", referiu a jornalista, protagonizando um vídeo que está a circular com grande força no meio do ciclismo mundial.