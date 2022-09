Chris Froome sofre acidente no Mónaco: «Alguém abriu a porta e voei»

A carregar o vídeo ...

O ciclista britânico Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França, contou nas redes sociais que foi vítima de um acidente no Mónaco. O corredor pedalava a poucos metros de casa quando "alguém abriu de repente a porta do carro", obrigando-o a "voar". Froome - que ficou com mazelas num braço - conta que nem teve tempo de travar, embatendo logo na porta do veículo. O ciclista explica depois como os condutores devem abrir as portas dos carros de forma segura. (Vídeo TikTok)