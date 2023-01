A carregar o vídeo ...

AEL e Apollon medem forças no novo Estádio Alphamega, no dérbi de Limassol, no Chipre. Os adeptos das duas equipas envolveram em arremesso mútuo de cadeiras do recinto, com as autoridades a mostrarem-se impotentes quanto ao sucedido ainda antes do apito inicial do encontro da Taça do Chipre.