Sob o mote "para que não falte nenhum presente neste Natal", a Fundação Marítimo Centenário promoveu uma ação solidária, no intervalo do Marítimo-Penafiel, com os adeptos a atirarem um peluche trazido de casa para a pista/relvado do estádio. Os objetos, que o Garras, mascote dos insulares, ajudou a recolher serão doados às instituições de acolhimento de jovens da região