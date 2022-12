Chuva forte provoca grandes inundações em Lisboa: veja as imagens impressionantes

A carregar o vídeo ...

O mau tempo está a afetar todo o país e a forte precipitação está a causar estragos em todo o território nacional. A zona de Lisboa está a ser das mais afetadas, com inundações em restaurantes (como pode ver na primeira parte do vídeo acima), mas também com as ruas totalmente alagadas.



A Proteção Civil reforçou esta quarta-feira os avisos à população devido à chuva intensa, vento forte e agitação marítima que se vai sentir até sexta-feira à noite em todo o país, com especial incidência no centro e Sul.