Ciclista austríaco apanhou-lhe o gosto: e vai mais uma cerveja de penálti para Moran Vermeulen!

A carregar o vídeo ...

Depois do momento peculiar que protagonizou na 6.ª etapa da Volta a Portugal, quando em plena etapa aceitou o 'abastecimento' popular e bebeu uma mini de 'penálti' , o austríaco Moran Vermeulen mostrou novamente apreciar a cerveja portuguesa. Este domingo, depois do contrarrelógio de Viana do Castelo que consagrou o colega de equipa Colin Stussi como vencedor final, o ciclista da Voralberg recebeu nova oferta, agora por parte da própria organização da Volta e não desapontou. Bebeu de penálti, claro!