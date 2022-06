A carregar o vídeo ...

Marketa Hajkova, da Bepink, foi a 141.ª e última no prólogo do Giro de Itália feminino e a forma como começou esta tirada de abertura diz muito da razão dessa classificação. No final, depois deste arranque para esquecer, a checa terminou a 2.58 minutos da vencedora... isto num contrarrelógio de apenas 4,7 quilómetros.