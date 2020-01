Ciclista da Cofidis escapa a brutal acidente em descida vertiginosa

A carregar o vídeo ...

O ciclista alemão Marco Mathis, da Cofidis, não ganhou para o susto na semana passada, quando um treino a alta velocidade esteve perto de acabar em tragédia. A situação foi captada a partir da bicicleta de Rick Zabel, o seu colega de treino, e mostra Mathis a ficar muito perto de um violento choque com um carro que vinha em sentido contrário, isto numa altura na qual o ciclista abordou a curva de uma forma pouco recomendada.



Mathis acabou mesmo por pedir desculpa pelo sucedido ao condutor do veículo em questão. "No momento pareceu mais perto do que foi. Mas quero pedir desculpas ao condutor do carro em questão, que poderá ter ficado assustado. E quero recomendar a não assumirem tantos riscos no treino", escreveu Mathis nas redes sociais.