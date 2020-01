Ciclista Nic Dlamini agredido e detido por guardas do Table Mountain National Park

A carregar o vídeo ...

O ciclista sul-africano Nic Dlamini, da NTT Procycling, foi esta sexta-feira agredido e detido por guardas do Table Mountain National Park, nos arredores da Cidade do Cabo. O incidente aconteceu quando Nic Dlamini estava a treinar e nas imagens pode ver-se a força exercida sobre o ciclista, que terá mesmo sofrido uma fratura no braço. A detenção ocorreu alegadamente por Nic Dlamini não ter a permissão necessária para circular no parque.