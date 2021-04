Cinco expulsões e confusão no túnel: jogo do Palmeiras acabou da pior forma

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, teve na quarta-feira tudo para ganhar a Supertaça sul-americana, mas deu uma série de 'tiros nos pés' e 'entregou' o troféu ao Defensa y Justicia, vencedor na 'lotaria' (4-3). Além de um jogador expulso em cada equipa (Viña e Braian Romero), há assinalar ainda mais três cartões vermelhos no Verdão– o preparador físico Marco Aurélio Schiavo, Vítor Castanheira e o diretor de futebol Cícero Souza. A confusão estendeu-se depois ao túnel do estádio em Brasília.